Rimini. Controllo notturno in stazione: arrestato con due etti di hashish

Rimini. Un controllo di routine nei pressi della stazione ferroviaria si è trasformato in un arresto per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Durante il turno notturno di vigilanza dello scalo, intorno alle 0.30, il personale della polizia ferroviaria, supportato dai militari impegnati nell’operazione “Strade sicure”, ha fermato un uomo per un controllo d’iniziativa.

Il soggetto ha manifestato fin da subito un forte nervosismo e palesi segni di agitazione, faticando inizialmente a reperire i propri documenti di identità. Tale atteggiamento, unito a precedenti segnalazioni che lo indicavano come frequentatore di contesti legati al traffico di droga, ha spinto gli agenti ad approfondire l’accertamento presso gli uffici della sezione. Una volta giunti all’interno dei locali di polizia, l’uomo è stato nuovamente sollecitato a identificarsi. A quel punto, ha estratto spontaneamente dalle tasche dei pantaloni due involucri solidi. Le analisi speditive hanno confermato che si trattava di hashish, per un peso complessivo di circa 200 grammi.

Oltre alla sostanza stupefacente, gli operatori hanno proceduto al sequestro del telefono cellulare in uso al soggetto, ritenuto probabile strumento per l’attività illecita. Considerata l’ingente quantità di droga, l’orario e il luogo dove è avvenuto il fermo - abitualmente frequentato da consumatori di stupefacenti nonché da spacciatori - l’uomo è stato dichiarato in stato di arresto.

L’autorità giudiziaria, prontamente informata, ha convalidato la misura disponendo il rito della direttissima per stamattina. L’arrestato ha esercitato il diritto di informare un familiare e di nominare un difensore per la tutela legale.