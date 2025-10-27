Rimini, controlli sulla strada dei Carabinieri: 4 patenti ritirate e 3 denunce

Nel corso del fine settimana, i Carabinieri di Rimini hanno identificato oltre 150 persone e controllato 80 veicoli. A 4 conducenti, sorpresi alla guida in stato di ebbrezza alcolica, è stata ritirata la patente, mentre altri 3 automobilisti sono stati denunciati a piede libero per il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti previsti. Un uomo è stato denunciato per porto abusivo di arma da taglio, con relativo sequestro dell’oggetto. Infine, 2 cittadini albanesi, sono stati deferiti in stato di libertà per la violazione del divieto di dimora nel Comune di Rimini.