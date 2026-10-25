Rimini, controlli straordinari nel fine settimana: centro e stazione blindati, zero criticità

Il fine settimana di mobilitazione nazionale si è svolto all’insegna della tranquillità a Rimini, dove i controlli straordinari del territorio coordinati da Polizia di Stato, Carabinieri e Reparto Prevenzione Crimine di Bologna non hanno riscontrato alcuna criticità. Nonostante l’assenza di manifestazioni, sia autorizzate sia improvvisate, le forze dell’ordine hanno intensificato le attività di prevenzione passando al setaccio il centro storico, l’area della stazione ferroviaria e i luoghi nei pressi del centro commerciale. Durante i pattugliamenti sono state identificate oltre cento persone, circa la metà delle quali minorenni, senza che si siano registrate denunce o disordini. Scenario del tutto regolare anche lungo i binari e nelle aree dello scalo ferroviario, dove non si sono verificate partenze di gruppi di ragazzi né affollamenti anomali. Un esito positivo che conferma il forte senso civico della comunità e dei più giovani, oltre all’efficacia del lavoro di squadra tra cittadini e istituzioni.