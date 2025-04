Rimini, controlli dei carabinieri: tre denunce per guida in stato di ebbrezza

RIMINI. Nel corso del weekend i Carabinieri della Compagnia di Rimini hanno effettuato un servizio a largo raggio del territorio procedendo a identificare oltre 90 persone, di cui 40 risultate gravate da precedenti di polizia, e al controllo di oltre 60 veicoli. Il servizio è stato focalizzato alle aree più sensibili della città, come la stazione ferroviaria e Marina Centro, ove insistono numerose attività commerciali e si concentra un considerevole afflusso di persone soprattutto durante i fine settimana, con la finalità di prevenire gli incidenti stradali e verificare l’osservanza delle nuove norme del Codice della Strada.

Nell’ambito dell’attività sono state riscontrate diverse irregolarità ed elevate contravvenzioni, tra cui tre per guida in stato di ebbrezza che hanno portato al contestuale ritiro del documento di guida: i denunciati, di età compresa tra 30 e 40 anni, sono stati sottoposti all’esame tecnico con etilometro che ha riscontrato elevati tassi alcolemici: in due circostanze il conducente aveva superato di ben 4 volte il limite previsto. Un 40enne ha invece rifiutato di sottoporsi al test ed è stato denunciato secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Infine, un 30enne della provincia di Pesaro è stato segnalato alla Prefettura di Rimini per uso personale di stupefacenti.