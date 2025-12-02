Rimini, controlli dei carabinieri: denunciato russo con attrezzi da scasso

RIMINI. I Carabinieri della Compagnia di Rimini hanno intensificato la propria presenza sul territorio realizzando un ampio dispositivo di controllo, finalizzato alla prevenzione e al contrasto della commissione di reati e al rispetto del Codice della Strada. L’attività, che ha visto impegnati militari delle Stazioni nel capoluogo e dei limitrofi comuni di Santarcangelo di Romagna e Bellaria Igea Marina, ha portato all’identificazione di oltre 250 persone e al controllo di 110 veicoli; comminate 5 denunce in stato di libertà e 2 sanzioni amministrative in diversi ambiti operativi. Per quanto riguarda la circolazione stradale sono state elevate sanzioni per violazioni al Codice della Strada, in particolare, a un conducente riminese sorpreso alla guida in stato di ebbrezza, è stata ritirata la patente. Nel medesimo ambito, un automobilista del capoluogo è stato deferito in stato di libertà per il rifiuto di sottoporsi all’alcoltest.

Per quanto riguarda prevenzione e contrasto alla diffusione degli stupefacenti: un 25enne santarcangiolese è stato deferito in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di

hashish, mentre un 38enne di Rovigo è stato segnalato alla locale Prefettura quale assuntore poiché in possesso di analoga sostanza. Per un possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli, un cittadino russo 36enneè stato deferito per il possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso. Infine per rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale:

i clienti di un’attività commerciale nel Bellariese hanno richiesto l’intervento di una pattuglia poiché un 39enne albanese infastidiva i presenti; durante l’identificazione lo stesso ha rifiutato di dichiarare le proprie generalità, venendo pertanto denunciato in stato di libertà per la violazione di legge.