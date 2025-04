Rimini, controlli degli edifici abbandonati: scoperti 7 occupanti abusivi

La Polizia di Stato di Rimini questa mattina ha eseguito un intervento negli immobili abbandonati dell’ex colonia Bolognese, dell’ex colonia Enel e nelle aree limitrofe della stazione ferroviaria e nella zona di Rimini sud.

L’obiettivo di tali controlli consiste nell’evitare che l’occupazione abusiva possa generare degrado urbano ed alimentare la percezione di insicurezza dei cittadini. Sovente, inoltre gli immobili illecitamente occupati diventano luogo di elezione per la consumazione di reati di varia natura, senza dimenticare i rischi per l’incolumità delle persone occupanti per le precarie condizioni di sicurezza in cui versano questi edifici. Nello specifico, gli agenti della Questura, supportati dagli equipaggi dei Reparti Prevenzione Crimine di Bologna, dall’Arma dei Carabinieri e dall’unità cinofila della Polizia Locale, hanno effettuato un approfondito controllo rintracciando all’interno degli edifici abbandonati, in totale 7 persone, tutte straniere, che saranno segnalate per il reato di invasione di terreni ed edifici. Inoltre, durante i controlli effettuati nei pressi della stazione ferroviaria e in zona Rimini sud, sono state identificate oltre 50 persone, di cui 4 con pregiudizi di polizia, per i quali l’Ufficio Immigrazione ha avviato le procedure di espulsione anche mediante accompagnamento nei CPR.