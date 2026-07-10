Rimini, controlli contro l’alcol nel centro storico: due arresti dopo una rissa con la Polizia Locale

Due uomini, nati nel 1979 e nel 1982, sono stati arrestati dalla Polizia Locale nella zona compresa tra via dei Mille e corso Giovanni XXIII. L’intervento è scaturito dalle segnalazioni di alcuni residenti alla centrale operativa riguardanti un gruppo di persone che, in evidente stato di alterazione da alcol, stava creando forti schiamazzi in strada. Sul posto sono intervenuti gli agenti in borghese della squadra giudiziaria, già impegnati nell’area per i controlli legati all’ordinanza comunale sul divieto di consumo di alcolici nel centro storico.

Alla vista delle forze dell’ordine il gruppo si è disperso, ma gli agenti sono riusciti a fermare due persone per l’identificazione. Uno dei fermati ha reagito in modo aggressivo, supportato dal complice che, inizialmente fuggito, è tornato indietro per contestare duramente la sanzione da 50 euro prevista dal regolamento. La situazione è degenerata in un parapiglia con urla e spintoni, rendendo necessario l’intervento di una seconda pattuglia della Polizia Locale e di un’unità della Guardia di Finanza di presidio nella zona.

Al termine dell’operazione sono state elevate tre sanzioni per la violazione dell’ordinanza anti-alcol, provvedimento entrato in vigore lo scorso 20 giugno e valido fino al 31 gennaio 2027 in tutte le aree pubbliche del centro storico. I due uomini che hanno aggredito gli agenti sono stati arrestati con l’accusa di ubriachezza molesta e resistenza a pubblico ufficiale. Dopo aver trascorso la notte nelle camere di sicurezza, i due soggetti sono stati condotti davanti al Giudice del Tribunale di Rimini per il processo con rito direttissimo.