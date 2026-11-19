Nel primo pomeriggio di venerdì 13 novembre, gli agenti del Nucleo Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Rimini hanno effettuato un servizio mirato di osservazione e controllo.

Durante l’operazione, i poliziotti hanno notato due uomini che si spostavano a piedi all’altezza della Colonia Murri. Poiché entrambi erano sprovvisti di documenti di identità, i due sono stati accompagnati negli uffici della Questura per gli accertamenti di rito, necessari a stabilirne con certezza l’identità. Le verifiche svolte attraverso le banche dati e i portali investigativi hanno permesso di appurare che a carico di entrambi gravava un ordine di carcerazione, emesso per diversi reati contro la persona e contro il patrimonio.