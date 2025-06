Rimini, controlli a un negozio: sequestrati oltre 200 coltelli - Gallery

Nel pomeriggio di giovedì 19 giugno, a seguito di un controllo scaturito da una segnalazione al Distaccamento della Polizia Locale di Miramare, la squadra amministrativa ha effettuato un sequestro penale all’interno di un esercizio commerciale nella zona di Rimini Sud. All’interno del negozio, sono stati trovati oltre 200 articoli tra coltelli a serramanico, lame fisse e altre armi bianche, tutte messe in vendita al pubblico.

Le armi erano esposte in due vetrine ben visibili e suddivise per modello e tipologia d’uso, liberamente accessibili ai clienti, nonostante l’elevata pericolosità di molti dei pezzi in questione. Alcuni coltelli, ad esempio, presentavano lame a mezzaluna, tipiche dei coltelli da combattimento impiegati in specifiche arti marziali.

Tra gli oggetti posti sotto sequestro è stata rinvenuta anche una pistola da soft air priva del tappo rosso, elemento obbligatorio. L’intero materiale è stato sottoposto a sequestro penale ai sensi dell’articolo 354 del codice di procedura penale ed è ora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il titolare dell’attività è stato denunciato per detenzione e vendita abusiva di armi.