Rimini, contro ladri e vandali impianti antintrusione in tre scuole

RIMINI. Contro furti e vandalismi nelle scuole il Comune corre ai ripari. A Rimini arrivano nuovi impianti antintrusione nelle scuole di infanzia comunali Zavalloni-XX Settembre e Celle e alla scuola elementare di Corpolò. Lo annuncia il Comune, aggiungendo che i lavori partiranno nelle prossime settimane. In particolare a Corpolò, oltre ad intervenire con il montaggio del nuovo sistema di allarme, è in programma anche l’ampliamento e l’aggiornamento degli impianti tecnologici già esistenti, per migliorare la funzionalità dell’edificio scolastico.