Rimini, contro ladri e vandali impianti antintrusione in tre scuole

Rimini
  • 12 gennaio 2026
Vandali in una scuola riminese in un blitz di qualche anno fa
Vandali in una scuola riminese in un blitz di qualche anno fa
Vandali all’ingresso del polo scolastico di Viserba in un blitz di due anni fa
Vandali all’ingresso del polo scolastico di Viserba in un blitz di due anni fa

RIMINI. Contro furti e vandalismi nelle scuole il Comune corre ai ripari. A Rimini arrivano nuovi impianti antintrusione nelle scuole di infanzia comunali Zavalloni-XX Settembre e Celle e alla scuola elementare di Corpolò. Lo annuncia il Comune, aggiungendo che i lavori partiranno nelle prossime settimane. In particolare a Corpolò, oltre ad intervenire con il montaggio del nuovo sistema di allarme, è in programma anche l’ampliamento e l’aggiornamento degli impianti tecnologici già esistenti, per migliorare la funzionalità dell’edificio scolastico.

