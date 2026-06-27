Rimini, contro il caldo musei aperti gratis come rifugi climatici

RIMINI. Musei aperti gratuitamente come “rifugi climatici” contro l’ondata di calore che sta investendo il Paese. È la misura straordinaria adottata dal Comune di Rimini per offrire a cittadini e visitatori luoghi climatizzati in cui trovare sollievo dalle temperature eccezionalmente elevate. L’iniziativa sarà in vigore nel pomeriggio di oggi e per l’intera giornata di domani e interesserà il Museo della Città, le due sedi del Fellini Museum -Castel Sismondo e Palazzo del Fulgor- oltre ai Palazzi dell’Arte Rimini (già ad accesso libero). Il Comune ricorda inoltre che dal 5 maggio scorso i Musei di Rimini sono già fruibili gratuitamente dai residenti della Provincia di Rimini e da tutti gli under 30, in virtù dell’iniziativa introdotta nell’ambito del Piano strategico della cultura. “Questa ulteriore misura adottata per il weekend in corso va dunque incontro in particolare ai turisti, offrendo un’opportunità in più per visitare il patrimonio storico, artistico e culturale della città e allo stesso tempo trovare sollievo dalle temperature estreme”, specifica l’amministrazione. Gli spazi museali, tutti dotati di impianti di climatizzazione, saranno accessibili gratuitamente nei consueti orari di apertura. Il Comune rammenta anche che sono presenti diffuse sul territorio 135 fontanelle pubbliche di acqua potabile. A queste si affiancano le Casine dell’Acqua, vere sorgenti urbane a chilometro zero diffuse sul territorio (Via Roma, Via Euterpe, Via Bidente, Santa Giustina, Lagomaggio, Miramare, Viserba, Torre Pedrera, Marecchiese, Coop Celle, INA Casa e Gaiofana).