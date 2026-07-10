Rimini, contrasto alle “tre campanelle”: quattro denunce

La Polizia Locale ha denunciato a piede libero quattro persone nell’arco di due serate consecutive, nell’ambito di un servizio mirato al contrasto del gioco d’azzardo delle “tre campanelle” sul lungomare. Gli interventi, condotti da agenti in borghese, hanno portato all’accusa di esercizio di gioco d’azzardo in concorso per tutti i soggetti identificati.

La prima operazione è scattata nella serata di lunedì 6 luglio a Marina Centro, dove la squadra di Polizia Giudiziaria ha individuato in via Vespucci un gruppo di persone intento a proporre il gioco con le palline ai passanti. Durante il blitz, i componenti del gruppo si sono dati alla fuga disperdendosi tra le vie della zona, ma gli agenti sono riusciti a bloccare, identificare e successivamente denunciare uno dei partecipanti.

Il secondo intervento è stato eseguito la sera successiva, martedì 7 luglio, in via Regina Margherita a Bellariva. In questa occasione gli agenti del Nucleo Sicurezza Urbana, anch’essi operanti in abiti civili, sono intervenuti mentre il gioco veniva proposto ai turisti in transito. L’operazione ha permesso di fermare tre persone che, dopo essere state sottoposte a fotosegnalamento, sono state denunciate a piede libero. Nel corso di questo secondo blitz la Polizia Locale ha inoltre sequestrato tutte le attrezzature utilizzate per il gioco e la somma di 100 euro trovata sul tavolino al momento del controllo, considerata il provento dell’attività illecita.