Rimini, contatti “casuali” con il seno delle studentesse in classe al ritiro dei compiti. Professore di liceo patteggia 2 anni

Professore condannato per aver molestato sessualmente tre alunne, all’epoca dei fatti minorenni. Teatro della vicenda, un liceo della provincia di Rimini, dove l’insegnante, che ora è in pensione, avvicinava le studentesse toccando loro il seno con il dorso della mano o con il gomito. Approcci risalenti al 2021, che secondo il docente erano del tutto fortuiti, sfioramenti capitati per caso, magari nel ritirare dal banco i fogli dei compiti in classe, ma che secondo le giovanissime che hanno partecipato al processo costituendosi parte civile, di casuale non avevano nulla. Il verdetto è arrivato ieri mattina, emesso dal gip Vinicio Cantarini, che ha accettato la richiesta della difesa di patteggiare la pena a due anni di carcere e al risarcimento danni di 6mila euro per due delle tre ragazze molestate. Una di loro aveva già accettato un “risarcimento” di minore entità in fasi precedenti del processo.

