Rimini. Consegnato il progetto del nuovo stadio

Aurora Immobiliare ha presentato oggi al Comune di Rimini i documenti per il progetto di fattibilità per il nuovo Stadio Romeo Neri. Ora, però, quella documentazione deve essere vagliata dagli uffici tecnici che ne valuteranno la completezza e la correttezza e il Comune potrà chiedere alla società proponente eventuali modifiche e integrazioni. Solo una volta completate le verifiche sulla documentazione, il progetto di fattibilità tecnico economica sarà esaminato dalla conferenza dei servizi, dove saranno raccolti tutti i pareri, nulla osta, prescrizioni degli enti coinvolti, oltre alla valutazione sul pubblico interesse sul progetto, sottolinea il Comune. La documentazione è stata depositata dal privato nell’ultimo giorno utile stabilito dall’amministrazione comunale dopo la proroga di sei settimane dei termini inizialmente concessi viste le vicende che hanno coinvolto la Rimini calcio, inizialmente coinvolta nel progetto.