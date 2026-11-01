Rimini, consegnata la tela creata in occasione del tour di Vasco Rossi

Rimini
  • 01 novembre 2026
Rimini, consegnata la tela creata in occasione del tour di Vasco Rossi
Rimini, consegnata la tela creata in occasione del tour di Vasco Rossi

RIMINI. Entra nella fase conclusiva il progetto sociale e artistico “GREENROCK 2026!”, promosso da Coop Alleanza 3.0 e Live Nation in occasione del Vasco Live 2026, il tour del cantante Vasco Rossi. Ieri, presso l’Ex Cinema Astoria di Rimini, è stata consegnata una delle opere d’arte collettive realizzate con la collaborazione di Libera – Associazione Nomi e Numeri contro le Mafie. Alla consegna hanno partecipato Sara Bianchi, presidente di zona Soci Rimini di Coop Alleanza 3.0, Elisa Giagnolini, referente dell’associazione Il Palloncino Rosso, e Arianna D’Angelo, referente di Libera – Associazione Nomi e Numeri contro le Mafie.

La tela, creata con la partecipazione del pubblico durante la tappa di Rimini del Vasco Live 2026 e autografata da Vasco Rossi e don Luigi Ciotti, è stata consegnata all’associazione Il Palloncino Rosso presso l’Ex Cinema Astoria.

Le opere d’arte collettive hanno visto la luce durante le tappe del tour a Rimini, Ferrara, Bari, Ancona e Udine, quando il pubblico ha partecipato alla creazione di grandi tele presso lo stand di Coop Alleanza 3.0. Qui i fan di Vasco hanno lasciato un segno e un messaggio creativo sul tessuto, dando corpo a un’iniziativa che ha unito l’esperienza dello spettacolo a un gesto condiviso di partecipazione e responsabilità sociale.

Dopo la conclusione del tour, le opere sono state autografate da Vasco Rossi e don Luigi Ciotti e hanno iniziato il loro viaggio verso le destinazioni finali. Saranno donate alle città che hanno ospitato una tappa del tour e collocate in luoghi di accoglienza e aggregazione, soprattutto per i giovani, connessi alla musica e all’arte. Le tele rimarranno sui territori come testimonianza permanente di impegno civile e vicinanza alle comunità locali.

Sull’iniziativa, il presidente di Coop Alleanza 3.0, Domenico Trombone, ha dichiarato: «La consegna di queste opere chiude il cerchio di un’iniziativa che ci ha visti collaborare con Libera, assieme alla quale abbiamo individuato le realtà destinate a ricevere le tele create durante i concerti di Vasco. All’artista e all’associazione vanno i nostri più sentiti ringraziamenti per averci consentito di essere parte di un’iniziativa che rimarrà sul territorio e lascerà una testimonianza concreta di due valori, partecipazione e legalità, che guidano tutto il nostro operato».

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