Rimini, consegna nel weekend la posta non recapitata. Postino troppo zelante sospeso e denunciato

Tradito dalla smania di efficienza. Consegna la posta non recapitata nei fine settimana, portalettere indagato e sospeso dal servizio per mesi. Ha dell’incredibile la vicenda giudiziaria che vede al centro un postino, dipendente in regola di Poste italiane, in forza ad un ufficio del riminese. L’uomo, infatti, si è inventato un servizio di riconsegna lettere e pacchi ad hoc. Senza avvertire nessuno, men che meno il direttore della sede per cui lavora, tra la fine del 2022 e i primi mesi dell’anno che ci siamo appena lasciati alle spalle, anziché restare al calduccio a casa con la famiglia, l’uomo ha trascorso sabati e domeniche per consegnare posta e quant’altro che lui come altri colleghi, non erano riusciti a recapitare al primo tentativo.

