Rimini, confronto con Confesercenti per innovare la spiaggia verso le gare

Innovare la spiaggia di Rimini per cogliere le nuove sfide del turismo. Prosegue il confronto con le associazioni e gli operatori del settore sul tema del futuro della spiaggia di Rimini e, più in generale, del prodotto turistico, in vista delle novità legislative europee e nazionali che entro il 2027 porteranno a ridefinire la forma e la gestione dell’arenile.

Ieri, martedì 17 febbraio, si è svolto un incontro tra Amministrazione Comunale, rappresentata dal sindaco Jamil Sadegholvaad e dall’assessora al demanio Valentina Ridolfi, e la componente associativa di Confesercenti, capitanata dal direttore provinciale Mirco Pari e composta da operatori della categoria e da loro tecnici. Obiettivo dell’incontro era quello di fare il punto sullo stato di avanzamento delle procedure amministrative in ordine specificatamente alle evidenze pubbliche e ai criteri sulla variante al piano dell’arenile in preparazione.

“Positivo e propositivo l’incontro - sottolinea il Comune in una nota - in cui si ribadito come l’obiettivo di fondo di questi processi di apertura alla concorrenza tra imprese debbano sempre più vedere la spiaggia e l’innovazione di essa quale motore dell’offerta turistica complessiva del nostro territorio, partendo dalla valorizzazione e dalla tutela della storia, dell’esperienza, della capacità della piccola e media impresa. Nell’occasione, il Comune di Rimini ha confermato come, già nelle prossime settimane, verrà sottoposta all’approvazione della Giunta comunale la prima tranche di bandi pubblici che riguarderà alcune porzioni di spiaggia (zone ombreggio) nella zona nord della città, quasi tutte collocate all’interno di stabilimenti già esistenti”.