Rimini, Confesercenti: “Con il Piano dell’arenile offerta balneare più moderna e attrattiva”

RIMINI. “La variante al Piano dell’arenile rappresenta un segnale importante nella strategia di rilancio e sviluppo di Rimini. La città continua a credere negli investimenti, nella rigenerazione e nella qualità urbana come strumenti per costruire un futuro solido per il turismo e per l’economia locale”. In attesa “di conoscere il testo ufficiale che sarà presentato dall’Amministrazione comunale, Confesercenti della provincia di Rimini valuta positivamente la direzione intrapresa e ritiene che la città debba continuare a investire in qualità, innovazione e competitività”. Lo scrive, in una nota, Mirco Pari, direttore Confesercenti provinciale Rimini. “I nuovi servizi delineati dal Piano dell’arenile possono contribuire a rendere l’offerta balneare più moderna e attrattiva”. Pari si riferisce a “piscine e giochi d’acqua nei progetti di aggregazione tra operatori per intercettare famiglie e nuovi segmenti di domanda; terrazze e nuovi spazi per la ristorazione per contribuire alla destagionalizzazione e all’allungamento della fruizione nelle ore serali” e “spazi per intrattenimento e ballo sulla spiaggia”. Questi nuovi servizi “vanno letti anche alla luce dei cambiamenti climatici, che stanno modificando tempi e modalità della vacanza balneare. Temperature più elevate e stagioni più lunghe rendono sempre più attuale una spiaggia da vivere non soltanto nelle ore centrali della giornata e nei tradizionali mesi estivi”. Conclude Pari: “Siamo pronti a proseguire il confronto con l’Amministrazione comunale e a presentare le nostre eventuali osservazioni con un approccio costruttivo, nell’interesse delle imprese e dell’economia locale”.