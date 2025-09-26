Rimini, confermata la chiusura notturna dei distributori automatici in zona stazione

RIMINI. È entrata in vigore oggi e sarà valida fino al 25 ottobre la nuova ordinanza che conferma le limitazioni agli orari di apertura dei distributori automatici di alimenti e bevande nell’area compresa tra la Stazione ferroviaria e il centro storico di Rimini. Il provvedimento, che prolunga le misure già adottate nei mesi scorsi, stabilisce che i distributori automatici presenti nel quadrante tra via Giovanni XXIII, piazzale Cesare Battisti, via Dante Alighieri, via Tempio Malatestiano e piazza Ferrari debbano restare chiusi tutti i giorni dalle ore 23 alle 5 del mattino successivo, mediante serrande o dispositivi simili che impediscano l’accesso al pubblico.

La nuova ordinanza conferma inoltre l’obbligo di installazione di sistemi di videosorveglianza funzionanti e attivi durante l’orario di apertura previsto.

«Il provvedimento», informa il Comune, «nasce dalla necessità di contrastare i fenomeni di degrado urbano e le situazioni di bivacco che si verificano nelle aree adiacenti ai distributori automatici, come documentato dai numerosi esposti presentati dai cittadini e dai comitati spontanei. L’ordinanza rappresenta il risultato di un confronto collaborativo con l’associazione di categoria Confida-Associazione italiana distribuzione automatica, che ha riconosciuto le criticità presenti nella zona e condiviso la necessità di adottare misure efficaci per garantire maggiore vivibilità e sicurezza urbana, preservando al contempo la sostenibilità economica delle attività commerciali».