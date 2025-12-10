Rimini. Confcommercio: “Ztl in centro e multe, servono delle modifiche”

«L’avvio della Ztl con multe ci preoccupa. E molto. Perché rischia di pesare su un tessuto commerciale già fragile». Il presidente provinciale di Confcommercio, Giammaria Zanzini, pensa all’accensione delle telecamere “punitive” nel Centro storico e a Borgo San Giuliano ed esterna quelli che sono i timori di un intero settore economico. Quello dei negozianti che operano all’interno del cuore antico di Rimini. «La partenza, ad inizio del prossimo anno, della fase sanzionatoria della Zona a traffico limitato – commenta Zanzini – desta forte preoccupazione perché potrebbe avere forti ricadute economiche e sociali su tutte quelle attività che operano all’interno delle mura e che sono già penalizzate da un quadro economico indebolito». Ricadute rappresentate, ad esempio, dallo spostamento dei flussi di clientela. «Oggi – conferma il presidente di Confcommercio – assistiamo, a Rimini, a una disparità evidente tra imprese che operano nei centri commerciali, dove il cliente arriva facilmente e parcheggia gratuitamente, senza timore di sanzioni, e le attività del centro, dove il cliente è, invece, costretto a lasciare l’auto lontano, pagando il ticket, e rischiando la multa anche per un piccolo ritardo orario». Da qui spiegato il riempimento continuo dei centri commerciali e lo svuotamento costante del centro storico. «E quando sposti i flussi – stigmatizza Zanzini - svuoti i luoghi e disincentivi il commercio di prossimità, proprio mentre gli operatori mettono in campo ogni sforzo per resistere a una crisi sempre più pesante. Ma attenzione: un centro storico svuotato rappresenta il fallimento dell’intera città, non del singolo commerciante».