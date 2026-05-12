Rimini. Condannato per stalking perseguita ancora una coppia di avvocati: “Guardati le spalle, tu e la tua amica”

«Guardati le spalle, tu e la tua amica». È solo una delle frasi proferite nelle numerose chiamate minatorie che un 54enne romano, spesso camuffando la voce, faceva ai danni di una coppia di avvocati 30enni riminesi. L’uomo, ex compagno della madre della ragazza e difeso nel procedimento dal legale Mirco Renzi, già condannato in primo grado per lo stesso reato (ma con pena sospesa) da settembre a ottobre dello scorso anno avrebbe effettuato diverse telefonate, anche da numeri sconosciuti e con voce camuffata, costringendoli a cambiare le proprie abitudini, come bloccare le utenze telefoniche. Atti persecutori che, al termine delle indagini, sono costati all’uomo una richiesta di rinvio a giudizio per stalking avanzata dal pm Luca Bertuzzi, che sarà discussa a ottobre in udienza preliminare davanti al gup Alessandro Capodimonte. Il 54enne dovrà rispondere anche di molestie perpetrate sempre al telefono, nel gennaio 2024, ma nei confronti del padre della ragazza. «Adesso facciamo i conti anche con te», gli avrebbe detto con voce rauca e tono minaccioso.

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