Rimini, condannato il mago che “guariva” da covid e cancro

RIMINI. Il tribunale di Rimini ha condannato a dieci mesi di reclusione per esercizio abusivo di professione e violazione dei sigilli su alcune confezioni di erbe che utilizzava, Orfeo Bindi, il “mago delle erbe” che prescriveva “polverine” per guarire le persone da malattie, Covid e perfino il cancro. Il 70enne, difeso dall’avvocato Antonio Giacomini del foro di Forlì, dovrà pagare anche 12mila euro di multa. Assolto invece dall’accusa di truffa, perché nessuno lo ha mai denunciato o si è mai costituito parte civile così come nessun testimone nel corso del processo ha mai dichiarato di essersi sentito truffato. A scovare il “guaritore” era stata la trasmissione “Striscia la notizia” e a gennaio 2022 la Guardia di Finanza di Rimini, che svolse le indagini coordinate dal pm Davide Ercolani, aveva eseguito un’ordinanza del gip Benedetta Vitolo che aveva sospeso Bindi dall’esercizio della professione di medico omeopata.