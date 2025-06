Rimini, concessioni spiagge, no al rinnovo automatico: la Corte europea dà ragione al Comune

Non c’è un prima e un dopo. Tutte le concessioni balneari sono soggette alla Bolkestein, anche quelle rilasciate prima del dicembre 2009. È quanto stabilito dalla Corte di giustizia europea in merito alla causa in corso tra l’impresa “Balneari Rimini” e il Comune sullo stop al rinnovo automatico della gestione delle spiagge. Un pronunciamento che mette la parola fine su una querelle politico-legale che va avanti da due anni e che giunge in risposta alla domanda di pronuncia pregiudiziale avanzata dal Giudice di Pace di Rimini.

