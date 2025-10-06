Rimini, concerto di San Gaudenzo domenica 12 ottobre in Cattedrale

Domenica 12 ottobre alle 21 nella splendida cornice della Basilica Cattedrale di Rimini si terrà il consueto Concerto di San Gaudenzo, giunto ormai al suo diciottesimo anno promosso dalla Cappella Musicale Malatestiana in collaborazione con la Diocesi di Rimini alla presenza del vescovo Nicolò Anselmi. Diretti dal Maestro Filippo Maria Caramazza ad esibirsi saranno l’Orchestra e Coro della Cappella Musicale Malatestiana di Rimini con Federica Livi (soprano), Isabella Orazietti (soprano), Daniela Bertozzi (contralto), Marco Mustaro (tenore), Li Shuxin (basso). Il concerto, a ingresso libero, prevede l’esecuzione del seguente programma: Exultate Jubilate Kv 165d/158a per soprano e orchestra di W.A. Mozart; Sub Tuum Praesidium Kv 198/158b per due soprani, archi e organo di W.A. Mozart; Missa Brevis Kv 194/186h per 4 solisti, coro e orchestra di W.A. Mozart.