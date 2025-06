Rimini, con un lungo coltello vuole portare via i soldi della slot machine

RIMINI. Cerca di rubare i soldi della slot machine forzando il cassetto di raccolta con un grosso coltello da 24 centimetri ma viene arrestato. Tutto è successo nella serata di ieri. I carabinieri della Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile di Rimini sono intervenuti in un bar della zona mare della città, a seguito di una richiesta pervenuta al numero unico di emergenza 112. Un 27enne del Niger, residente in Valmarecchia ma domiciliato temporaneamente in una struttura ricettiva del riminese è stato arrestato in flagranza per tentata rapina impropria. Secondo quanto ricostruito il giovane, utilizzando un grosso coltello da 24 centimetri, aveva tentato di forzare il vano di raccolta dei contanti di una slot machine, all’interno di un centro scommesse a Marina Centro. Accortosi di quanto stava accadendo, il titolare dell’attività interveniva nel tentativo di impedire il furto ma per tutta risposta il giovane lo spintonava via, facendolo cadere a terra, cercando di dileguarsi una volta resosi conto di essere stato scoperto. Il tempestivo intervento dei Carabinieri, contattati dagli avventori del locale, ha consentito di individuare il malvivente e trarlo in arresto nell’immediatezza dei fatti. Il giovane è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia, in attesa della celebrazione del rito direttissimo disposto dall’Autorità Giudiziaria per la mattinata odierna.