Rimini, con la patente sospesa, vede la Polizia e tenta di scambiare il posto al volante con la fidanzata

Una pattuglia della Polizia Stradale ha denunciato un 25enne con patente sospesa per guida in stato di ebbrezza. è accaduto qualche giorno fa nel corso di un posto di controllo in centro a Rimini, quando la pattuglia ha notato a distanza di poche decine di metri il giovane alla guida di un autoveicolo arrestare improvvisamente la marcia sul margine della carreggiata e scambiare il proprio posto con quello della giovane passeggera al suo fianco, risultata essere poi la sua fidanzata. Insospettiti da quanto visto, i poliziotti hanno subito intimato l’alt alla vettura e sottoposto a controllo l’effettivo conducente del veicolo, ossia l’uomo: questi, oltre a manifestare i sintomi tipici legati all’assunzione di sostanze alcoliche, è risultato positivo all’accertamento con l’etilometro, con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l. Ma non è tutto. Nel corso del controllo la pattuglia ha accertato che lo stesso giovane era stato già denunciato la sera prima sempre perché colto alla guida in stato di ebbrezza da una pattuglia dello stesso reparto: lui, pertanto, era privo di patente in quanto gli era già stata ritirata neanche 24 ore prima. A quel punto, oltre a una nuova denuncia per guida in stato di ebbreza, è scattata immediatamente anche la sanzione del fermo del veicolo: ora il 25enne, essendo recidivo, rischia la revoca della patente.