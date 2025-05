Rimini, con l’uncino metallico per rubare vestiti alle Befane: arrestato in flagranza

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri di Rimini hanno tratto in arresto, nella flagranza dell’ipotesi di reato di tentato furto aggravato, un 26enne senegalese, disoccupato e senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo era stato sorpreso dal personale della sicurezza interna di un noto negozio di abbigliamento sportivo del centro commerciale “Le Befane”, mentre tentava di allontanarsi dopo aver sottratto capi di abbigliamento del valore di 180 euro.

Immediatamente allertati, i Carabinieri sono intervenuti sul posto procedendo all’identificazione e all’arresto del giovane che, per eludere i controlli all’uscita, aveva anche rimosso le placche antitaccheggio utilizzando un piccolo uncino metallico rinvenuto addosso al 26enne e sottoposto a sequestro. I due capi, recuperati, sono stati restituiti all’avente diritto. Il giovane è stato trattenuto presso le camere di sicurezza sino alla celebrazione del giudizio direttissimo previsto per questa mattina, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.