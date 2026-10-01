Rimini, con l’intelligenza artificiale abbinano il volto di una ragazzina al corpo di una donna nuda: nei guai una chat di minorenni

Una foto apparentemente reale, ma in realtà costruita a tavolino con l’intelligenza artificiale: il volto di una ragazzina minorenne “appiccicato” al corpo di una donna nuda, poi fatto girare nelle chat degli amici senza alcun consenso. È l’incubo digitale finito al centro di una delicata e complessa indagine condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Rimini, che negli ultimi giorni ha chiuso il cerchio su una vicenda che vede coinvolti diversi giovanissimi del territorio. Un minorenne è stato denunciato.