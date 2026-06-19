Rimini, comprano un immobile senza abitabilità: la notaia deve risarcirli per oltre 83mila euro

Comprarono un’immobile a Novafeltria, ma poi scoprirono che era privo del certificato di abitabilità e che, quindi, era stato acquistato a una cifra ben superiore al suo valore reale. Per questo motivo fecero causa alla notaia con la quale avevano stipulato il contratto di compravendita e ora il Tribunale, con sentenza della giudice Giorgia Bertozzi Bonetti, ha condannato la professionista al risarcimento dei danni in favore degli acquirenti, quantificati in oltre 83mila euro, oltre al pagamento delle spese di lite e della consulenza tecnica.

La vicenda è iniziata nel marzo 2013, quando i soggetti hanno acquistato l’immobile a uso abitativo al prezzo di 87mila euro, confidando nella sua idoneità all’uso residenziale. Successivamente, però, emerse che lo stesso era privo del certificato di abitabilità e presentava rilevanti difformità urbanistico-edilizie tali da impedirne il rilascio. Secondo gli acquirenti, la notaia avrebbe dovuto rilevare tali criticità o, quantomeno, informarli della mancanza del requisito e dei rischi connessi, circostanza che avrebbe inciso sulla loro decisione di acquistare l’immobile.

Gli stessi, difesi dagli avvocati Vincenzo Maidani e Leonardo Guidi, sostennero che la notaia fosse inadempiente ai propri obblighi professionali, non avendo segnalato un elemento essenziale per l’utilizzo del bene come abitazione. La professionista, al contrario, rappresentata dai legali Marco Ferraro e Maurizio Gugliotta, negò ogni responsabilità, evidenziando di aver svolto tutte le verifiche normalmente richieste, limitate alla libertà e disponibilità del bene e alle dichiarazioni rese dalle parti. Sostenne inoltre che eventuali responsabilità dovessero ricadere sui venditori e, in via subordinata, invocò il concorso di colpa degli acquirenti per non aver effettuato autonomi controlli.