Rimini, comprano un immobile senza abitabilità: la notaia deve risarcirli per oltre 83mila euro

Comprarono un’immobile a Novafeltria, ma poi scoprirono che era privo del certificato di abitabilità e che, quindi, era stato acquistato a una cifra ben superiore al suo valore reale. Per questo motivo fecero causa alla notaia con la quale avevano stipulato il contratto di compravendita e ora il Tribunale, con sentenza della giudice Giorgia Bertozzi Bonetti, ha condannato la professionista al risarcimento dei danni in favore degli acquirenti, quantificati in oltre 83mila euro, oltre al pagamento delle spese di lite e della consulenza tecnica.