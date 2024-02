Rimini: “Compra le azioni del Manchester City”, pensionato truffato

L’hanno convinto a investire in criptovalute e a impiegare il suo denaro, frutto di anni di risparmi, per acquistare azioni del club calcistico del Manchester city. E poi, quando lui, un pensionato riminese 70enne, si è reso conto le decine di migliaia di euro “investite” erano come svaniti, che non erano stati utilizzati per effettuare alcuna operazione, lo stavano per convincere a farsene dare altri, con i quali ricompensare il lavoro degli operatori che si sarebbero occupati di recuperare il denaro investito precedentemente. E se non fosse stato per l’avvocato Luca Greco, probabilmente la cifra svanita dal conto corrente dell’anziano riminese sarebbe lievitata ulteriormente.

