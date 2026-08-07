Rimini, commando in azione con esplosivo all’alba a Villa Verucchio: assaltata la banca, chiodi sparsi per fermare le forze dell’ordine

Assalto esplosivo all’alba alla filiale della Banca Malatestiana di Villa Verucchio, preso di mira il bancomat. I malviventi, con ogni probabilità una banda di professionisti, sono entrati in azione verso le 4. L’esplosivo utilizzato ha sfondato la porta e devastato la filiale, situata in una palazzina a due piani, svegliando di soprassalto i residenti. Almeno due i mezzi utilizzati dal gruppo di banditi; in azione 3 o 4 persone con il volto travisato, ma non si esclude che altri complici potessero essere in zona a supporto. Ancora da quantificare il bottino. Per assicurarsi la possibilità di mettere a segno il colpo e garantirsi una via di fuga, a monte della banca su via Marecchiese — verosimile strada di arrivo delle forze dell’ordine una volta scattato l’allarme — sono stati piazzati chiodi tripodi, che hanno bucato le gomme di diverse auto in transito. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri del Radiomobile di Novafeltria e della Stazione di Villa Verucchio.