Rimini come Parigi: la Laba sogna un “Teatro del linguaggio visivo”

RIMINI. Un progetto visionario quello che l’Accademia di Belle arti di Rimini vorrebbe realizzare. Che prendendo spunto dal Parc de la Villette, il grande polo culturale e scientifico di Parigi, potrebbe fare di Rimini un centro di attrazione per le arti e i linguaggi audiovisivi.

«È quello che vorremmo realizzare con il progetto del “Teatro del linguaggio visivo” - spiega la Libera accademia - ma c’è necessità di un contenitore ad hoc, un edificio disponibile dove formazione, cultura, arte e innovazione possano convivere». Un edificio non obbligatoriamente pubblico, in questo caso verrebbe spontaneo pensare al teatro Novelli per ubicazione e richiamo internazionale, ma anche privato, come, ad esempio, una colonia dismessa, che potrebbe essere riqualificata e trasformata in questo grande polo artistico e culturale.