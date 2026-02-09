Rimini, colto sul fatto mentre spaccia droga a due ragazze: 27enne arrestato

Prosegue con determinazione l’attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti da parte della Polizia Locale di Rimini, con particolare attenzione alle aree frequentate dai giovani.

Nel pomeriggio di ieri, alcuni agenti in borghese della squadra giudiziaria, impegnati in un servizio di prevenzione antidroga nella zona di Miramare, hanno tratto in arresto un uomo (classe 1998) per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, sequestrando complessivamente 11 grammi di metanfetamina e hashish. L’operazione è scattata nelle adiacenze di un locale pubblico, dove gli agenti hanno notato tre persone, tra cui due giovani ragazze, appartarsi in giardini pubblici all’esterno di un bar.

Gli agenti hanno notato un 27enne che, con fare sospetto, cedeva qualcosa a una delle due ragazze. Quando gli agenti sono intervenuti per procedere ai controlli identificativi, l’uomo ha immediatamente tentato di disfarsi delle prove, gettando nell’area verde dei giardini uno spinello che stava consegnando alla giovane e un altro involucro con sostanza stupefacente.

La reazione dell’uomo ha spinto gli operatori a procedere con la perquisizione personale, che ha permesso di rinvenire altri sei spinelli già confezionati e pronti alla vendita custoditi in una scatola, cinque pasticche di metanfetamina e un ulteriore involucro di polvere bianca, riconosciuta anch’essa come metanfetamina, nascosto nel portafoglio. La perquisizione è stata quindi estesa anche al veicolo del sospettato, dove è stato scoperto un altro involucro contenente metanfetamina.

Al termine delle operazioni, una delle ragazze coinvolte è stata segnalata alla Prefettura, mentre il 27enne è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’indagato ha trascorso la notte nella camera di sicurezza del Comando di Polizia Locale, in via della Gazzella e questa mattina si è presentato davanti al Giudice del Tribunale di Rimini per il processo per direttissima, dov’è stata disposta la convalida dell’arresto, accolta la richiesta dei termini a difesa e fissato il rinvio al 23 febbraio prossimo.