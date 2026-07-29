Rimini, colto sul fatto mentre spaccia cocaina a Viserba: scatta l’arresto

Nel territorio di Rimini continua l’attività della Polizia di Stato nel contrasto allo di sostanze stupefacenti. Nel corso di un servizio antidroga effettuato nel pomeriggio di lunedì 27 luglio, in zona Viserba, gli investigatori della Squadra Mobile, hanno colto un giovane albanese nell’atto di cedere ad un acquirente una dose di stupefacente. Lo spacciatore, immediatamente controllato ed identificato, anche a seguito della perquisizione effettuata presso la sua abitazione a Riccione, è stato trovato in possesso di 55 grammi di cocaina suddivisa in 83 dosi preconfezionale, oltre che del materiale utile al confezionamento della sostanza, un bilancino di precisione, nonché la somma di circa 7000 euro in contanti.
L’arrestato, già gravato da precedenti, è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria per il rito direttissimo, mentre l’acquirente è stato segnalato alla Prefettura di Rimini.