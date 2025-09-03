Rimini, colto sul fatto mentre ruba gioielli in casa: 28enne arrestato

Nel primo pomeriggio di ieri, i Carabinieri di Rimini hanno arrestato in flagranza un 28enne tunisino per tentato furto aggravato e resistenza e violenza a pubblico ufficiale. L’intervento è scattato a seguito di una segnalazione giunta al 112, che indicava la presenza di un individuo intento a scavalcare la recinzione di un’abitazione nei pressi di via Mosca. La pattuglia giunta sul posto sorprendeva l’uomo all’interno dell’appartamento mentre tentava di impossessarsi di gioielli ed effetti personali. Alla vista dei militari intervenuti, il 28enne cercava di fuggire opponendo resistenza con calci e spintoni nel tentativo di sottrarsi all’arresto, ma veniva prontamente immobilizzato e condotto in caserma. Dichiarato in stato di arresto, veniva ristretto presso le camere di sicurezza in attesa del giudizio per rito direttissimo previsto per la mattinata odierna.