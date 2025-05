Rimini, colto sul fatto a spacciare cocaina: 22enne arrestato

Nella scorsa nottata a Rimini, i Carabinieri della Stazione di Miramare, nell’ambito di un mirato servizio antidroga nelle zone della città maggiormente interessate da tale fenomeno, hanno arrestato nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti un 22enne albanese, disoccupato, senza fissa dimora, noto alle forze di polizia. Il personale dell’Arma ha focalizzato l’attenzione su un giovane, che si era posto in prossimità di alcune vie limitrofe alle strutture ricettive. Il 22enne veniva sorpreso a cedere due dosi di cocaina a due ragazzi.

Una volta fermato, i Carabinieri si sono portati presso il suo domicilio, un residence della zona, rinvenendo ulteriori dosi di cocaina già confezionate e pronte alla vendita, per un totale di circa 10 grammi, abilmente occultate nell’angolo cucina e rinvenendo la somma contante di 200 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio e pertanto sottoposta a sequestro. Il 22enne arrestato è stato trattenuto presso le locali camere di sicurezza, sino alla celebrazione del giudizio direttissimo previsto per questa mattina, come disposto dall’Autorità Giudiziaria, mentre gli acquirenti sono stati segnalati alla Prefettura quali assuntori.