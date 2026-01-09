Rimini, colto sul fatto a spacciare: arrestato da Carabinieri

I Carabinieri di Rimini, nell’ambito di un mirato servizio antidroga hanno arrestato nella flagranza dell’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 32enne albanese, disoccupato. L’uomo era stato notato dai militari passeggiare lungo il litorale sud, facendo sospettare che potesse detenere stupefacente: veniva pertanto “monitorato” e poco dopo, si avvicinava uno sconosciuto e rapidamente i due uomini si scambiavano qualcosa. Fermati entrambi, veniva recuperata la dose appena ceduta, risultata essere del tipo cocaina, nonché la somma di denaro corrisposta per l’acquisto, tutto sottoposto a sequestro. Il presunto pusher, dichiarato in stato di arresto, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria è stato trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa del giudizio direttissimo previsto per la mattinata odierna, mentre l’acquirente è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore di stupefacenti.