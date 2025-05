Rimini, colti sul fatto a spacciare cocaina: due arresti

I Carabinieri della Compagnia di Rimini hanno tratto in arresto, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, un 24enne e un 28enne entrambi cittadini albanesi. I Carabinieri stavano monitorando il lungomare di Miramare e hanno individuato due sospetti che, in più circostanze, venivano avvicinati da veicoli e persone per brevissimo tempo, prima di allontanarsi.

I Carabinieri decidevano di intervenire quando venivano visti compiere una cessione di involucri a tre ragazzi. I militari fermavano così i presunti spacciatori i quali, vistosi scoperti, cercavano di darsi alla fuga ma desistevano immediatamente una volta circondati.

La perquisizione personale eseguita sul posto consentiva di rinvenire sei dosi di cocaina, all’interno delle tasche dei pantaloni nonché la somma di 500 euro, in banconote di piccolo taglio, sequestrata poiché ritenuta provento dell’illecita attività.

I due giovani venivano quindi tratti in arresto nella flagranza, mentre i tre acquirenti venivano segnalati alla locale Prefettura quali assuntori. Gli arrestati, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sono stati ristretti presso le locali camere di sicurezza, in attesa della celebrazione del rito direttissimo nella mattinata odierna.