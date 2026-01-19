Rimini. Colti in flagrante mentre svaligiavano locali: due arresti

I Carabinieri di Rimini hanno arrestato nella notte due uomini sorpresi mentre tentavano di rubare all’interno di esercizi commerciali. Si tratta di un cittadino albanese di 37 anni e di un italiano di 55 anni, originario di Napoli, entrambi con precedenti penali. Quest’ultimo risulta attualmente sottoposto al divieto di dimora nel comune di Rimini.

Il primo arresto è avvenuto lungo Viale Regina Elena, dove una pattuglia del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Rimini, durante il servizio notturno di perlustrazione, ha notato la serranda forzata di un’attività commerciale. I militari sono intervenuti immediatamente e hanno sorpreso all’interno del locale il 37enne mentre stava rubando il fondo cassa e alcuni tablet utilizzati dai dipendenti per prendere le ordinazioni. L’uomo è stato bloccato sul posto prima che potesse fuggire e la refurtiva è stata recuperata e restituita al proprietario.

Il secondo episodio si è verificato sul lungomare Di Vittorio, dove i Carabinieri della Stazione di Rimini Porto hanno individuato un 55enne all’interno di un ristorante. L’uomo era entrato forzando la porta d’ingresso e si trovava all’interno mentre cercava di asportare merce di vario genere. Fermato dai militari e sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di arnesi da scasso, successivamente sequestrati.

Entrambi gli uomini, arrestati per furto aggravato in flagranza di reato, sono stati condotti nelle camere di sicurezza della Stazione dei Carabinieri in attesa del processo per direttissima, celebrato questa mattina su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.