Rimini. Colpo nella notte in pieno centro: ladro in fuga con vestiti e cassa

Un altro colpo in piena notte in un negozio del centro per arraffare due spiccioli. Anzi, in questo caso nemmeno quelli. Perché il ladro che alle 4.30 di domenica mattina è entrato in azione nel negozio di abbigliamento per ragazzi, Groove, lungo il Corso d’Augusto, se ne è scappato con il cassetto del registratore di cassa del tutto inconsapevole che fosse completamente vuoto. Dispositivo che è stato trovato poco più tardi abbandonato al parco Cervi.

Nella fuga, però, il malvivente è portato con sé uno zaino e alcuni indumenti, arraffati alla rinfusa mentre se la dava a gambe dopo l’entrata in funzione dell’antifurto, disseminando vestiti qua e là nel negozio.

Ingresso distrutto

Come già accaduto in numerosi casi, anche qui il danno maggiore riguarda gli infissi. Dal negozio spiegano infatti che in mattinata hanno subito dovuto chiamare vetraio e tecnici e che «sistemare la porta costa certamente più soldi di quanti ne può aver portati via, anche considerando la merce rubata». In base ai primi sopralluoghi, il ladro, un uomo che ha agito da solo, avrebbe forzato la porta e anche tentato di sfondarla, tanto che «i battenti dell’ingresso non si chiudevano più, e l’entrata è rimasta spalancata per ore. Per fortuna che i carabinieri sono intervenuti subito e hanno presidiato il negozio fino a che non siamo arrivate noi ad aprire».

Dopo l’entrata in funzione dell’antifurto, infatti, i carabinieri della compagnia di Rimini si sono subito portati da Groove, ma del ladro non c’era già più alcuna traccia. I militari però sono riusciti a recuperare la cassa abbandonata al parco Cervi, poco distante dall’arco d’Augusto, e a riportarla al negozio, dove in mattinata è subito rientrata in funzione. «Grazie al tecnico che ci ha sistemato la porta siamo riuscite ad aprire regolarmente stamattina (ieri mattina, ndr) - spiega una commessa - ma siamo ancora un po’ scosse per l’accaduto». Quanto alla merce rubata la lavoratrice spiega di dover fare al più presto un inventario «per quantificare gli articoli sottratti».

Intanto, il ladro è stato inquadrato dalle telecamere di video sorveglianza che lo hanno immortalato forzare la porta e muoversi all’interno del negozio. Sul fatto (l’ennesimo di questo tenore nell’ultimo periodo) indagano i carabinieri.