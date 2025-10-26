Rimini. Colpo in villa: rubati gioielli e orologi per 500mila euro

Gioielli e orologi per un valore di circa mezzo milione di euro. È il bottino del colpo messo a segno nei giorni scorsi a San Lorenzo Monte da una banda di ladri nella villa di un 51enne avvocato riminese.

Secondo quanto emerso, quattro uomini incappucciati nel tardo pomeriggio hanno fatto irruzione nell’abitazione forzando una finestra. Entrati, hanno poi potuto agire indisturbati anche perché, a quanto pare, l’allarme non era stato attivato dal proprietario che in quel momento si trovava fuori. Nel giro di pochi minuti i quattro hanno preso e portato via orologi di pregio, collane, bracciali e anelli in oro.