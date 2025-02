Rimini. Colpito da infarto, lo ricoverano per l’intervento e lo derubano in ospedale

Lo ricoverano in ospedale per un infarto e durante la degenza gli rubano il portafogli. A permettergli di accorgersi del furto patito, in un momento estremamente delicato della sua vita, sono state le notifiche inviate al cellulare per l’utilizzo della carta di credito. In questo modo, un 52enne residente a Cesenatico e ricoverato all’ospedale Infermi di Rimini per sottoporsi a un delicato intervento chirurgico dopo l’infarto, è venuto a conoscenza che qualcuno si era introdotto nella sua camera di ospedale per sottrargli i suoi beni personali. E quando ha allungato la mano al comodino, ieri pomeriggio, è avvenuta l’amara constatazione che ha confermato quanto già quegli avvisi sul cellulare raccontavano: il portafogli era sparito.

Montati subito ansia e nervosismo, il 52enne si è adoperato subito per bloccare la carta e chiamare la polizia di Stato, a cui ha comunicato gli spostamenti dei ladri, che sfruttandola possibilità di fare acquisti senza inserire il codice Pin hanno fato “rifornimento” in un distributore della zona, oltre ad essersi intascati i 20 euro in contanti che conteneva il portafogli.

Un’amara “sorpresa” che di certo non può giovare al cuore di una persona che «del tutto inaspettatamente, visto che mai prima di quel momento aveva avuto problematiche cardiache, si trova ricoverato per un infarto». Nel pomeriggio, intanto, il personale dell’Infermi ha rinvenuto in un cestino dell’immondizia un portafogli vuoto, rivelatosi essere proprio quello sottratto al cesenaticense, all’interno del quale si trovava ancora la patente, che è stata quindi fortunatamente recuperata.