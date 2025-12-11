Rimini, col camion danneggia la statua del rinoceronte felliniano: autista rintracciato

L’altro ieri, lunedì, un camion di trasporti che evidentemente doveva portare del materiale a un locale della piazzetta San Martino (dietro al Comune) e stava facendo una manovra, ha danneggiato la punta della barchetta in vetroresina che contiene il rinoceronte, simbolo del Fellini Museum.

Il responsabile, che risiede in un Comune a sud della provincia di Rimini, è stato individuato grazie alla telecamera remotizzata nella sala operativa della Polizia locale.

Grazie alle immagini è stato così aperto un fascicolo per incidente stradale con soli danni.

Questo quindi porterà alla richiesta di risarcimento (più o meno quantificabile in qualche migliaio di euro) che verrà inoltrata alla compagnia assicurativa del guidatore.