Code infinite al passaggio a livello e gente che s’infila sotto le mezze sbarre rischiando la vita. Vita grama per chi transita tra le Celle, Rivabella e Viserba: i tempi di chiusura del passaggio a livello di via XXX Marzo 1831 sono così lunghi da mandare in tilt anche la circolazione sulle strade limitrofe come, ad esempio, le vie Sacramora e Coletti. Ad imbottigliare nel traffico numerosi automobilisti, non una ma più volte al giorno, è stato il nuovo protocollo di sicurezza adottato da Ansfisa (Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali) che ha aggiornato le tempistiche, spesso triplicandole, per i passaggi a livello. Come accade nella già menzionata area della discordia, con la presenza di mezze sbarre anziché sbarre intere.