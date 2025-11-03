Rimini, cittadella dello sport: il Comune risolve il contratto con Responsible e cerca di salvare il finanziamento Pnrr da 1,4 milioni

Cantiere Gaiofana, il Comune di Rimini ufficializza lo strappo con Responsible e annuncia la risoluzione del contratto. “Al termine dell’ultimo sopralluogo - recita una nota del Comune - svoltosi la scorsa settimana, avendo constatato i tecnici comunali come il cantiere Gaiofana non vada avanti neanche dopo la seconda diffida ad adempiere (i cui termini scadevano appunto la scorsa settimana e seguiva la prima, inviata a inizio settembre), il Comune di Rimini ha deciso di attivare la Procedura di risoluzione per inadempimento dell’esecuzione del contratto”.

Continua la nota: “Visto e considerato lo stop dei lavori da parte del privato (che perdura a singhiozzo da agosto ormai), il Comune percorre ora l’iter amministrativo di ripresa dell’area a causa della violazione degli obblighi contrattuali del concessionario. Una volta ripresa l’area, l’intenzione del Comune è quella di terminare l’intervento, escutendo la fidejussione che aveva messo il privato a garanzia all’atto della firma del contratto e cercando di ‘salvare’ il finanziamento di 1.4 milioni di euro del PNRR”. Contatti in questi giorni ci sono stati con il Ministero dello Sport). E’ chiaro che se il finanziamento verrà perduto, il Comune si rivarrebbe nei confronti del privato inadempiente.