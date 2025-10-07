Rimini, cittadella dello sport, blitz del Comune: lavori a rilento e nuova diffida in vista

Pochi operai nel cantiere della Gaiofana, lavori a rilento, e Comune pronto ad inviare una nuova diffida alla Responsible spa. Non c’è pace per la nuova casa biancorossa. Il moderno e innovativo centro sportivo che la società di Stefano Petracca - marito dell’ex presidentessa del Rimini calcio, Stefania Di Salvo - sta realizzando nell’ex area Ghigi. Una struttura che, una volta terminata, potrà disporre di 7 campi da calcio (quattro da 11 giocatori sia in erba sia in sintetico, due da 7 e altrettanti da 5), un campo polivalente, una tribuna spettatori, un parcheggio con impianto fotovoltaico, camminamenti e aree a verdi. Roba da far invidia ai maggiori club di serie C e di serie B.

