Rimini città cara per l’auto, un posto scoperto sfiora i 30mila euro

RIMINI. Nel centro storico di Rimini un posto auto scoperto costa in media 28mila euro. E’ il valore più alto nelle città romagnole, superato solo in regione dalla zona Indipendenza Marconi dove si paga in media 40mila euro. A dirlo è lo studio di Tecnocasa che oggi ha diffuso i valori medi nelle città dell’Emilia-Romagna.

Nel dettaglio, a Forlì, si viaggia attorno ai 5mila euro per il posto auto e fra gli 8 e i 10mila per i box. A Ravenna per i posti auto si va dai 4mila euro di Porto Fuori o Ponte Nuovo ai 15mila del centro, per i box dai 10mila di Forese, Ponte Nuovo, Porto Fuori, Classe e Savio ai 22.500 di centro e Teodorico. A Rimini per i posti auto si va dai 7mila della zona Celle ai 28mila del centro storico, per i box dai 16.500 del Villaggio Primo Maggio ai 40mila del centro storico. Nelle tre città romagnole prese in esame la tendenza è alla stabilità con incrementi o decrementi al di sotto del 2 per cento.