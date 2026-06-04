Rimini, Cipriani e Minetti chiedono 250 milioni di danni a “Fatto Quotidiano”, “È sempre Cartabianca” e “Report”

Giuseppe Cipriani e Nicole Minetti al contrattacco. Come riporta il Corriere della Sera, sulla testa del Fatto Quotidiano e di Marco Travaglio pende la richiesta d’un mega-risarcimento da 250 milioni di euro. Cipriani e Minetti, confida chi li conosce, intendono devolvere i soldi, «che siano un euro o decine di milioni», alle organizzazioni internazionali che si occupano di bambini adottati.

Le prime istanze risarcitorie erano già state depositate e la conferma è arrivata nel pomeriggio dai legali (Antonella Calcaterra, Emanuele Fisicaro e Paolo Siniscalchi) che «prendono atto dell’esito delle verifiche condotte dalla Procura generale di Milano in seguito alla diffusione delle notizie, rivelatesi tutte non vere, come accertato dall’autorità giudiziaria».

«Credo che bisognerà trarre delle conclusioni e agire»,il mandato di Cipriani, con particolare attenzione a quanto scritto sull’adozione «irregolare» del bambino in Uruguay, sulla morte violenta dell’avvocata che rappresentava il minorenne adottato, sullo «stile di vita» e sulle feste al ranch Gin Tonic di Punta del Este.

«Oltre cinquanta articoli — specificano gli avvocati di Cipriani e Minetti — pubblicati anche nelle edizioni online dalla testata Il Fatto Quotidiano, le trasmissioni È sempre Cartabianca andata in onda su Rete 4 il 28 aprile e Report, trasmessa il 3 maggio su Rai 3».