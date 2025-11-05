Rimini. Cinquanta studenti in Austria per il viaggio della memoria

Rimini. Cinquanta studenti in Austria per il viaggio della memoria
Cinquanta studenti riminesi sono partiti ieri per il viaggio della memoria in Austria, che si concluderà venerdì 7 novembre. Ad accompagnarli l’assessora Francesca Mattei e lo staff dell’Attività di Educazione alla Memoria del Comune di Rimini. Oggi i ragazzi hanno visitato il campo di concentramento di Mauthausen, con un percorso formativo che include il Memoriale “KZ-Gedenkstätte Mauthausen” e una cerimonia commemorativa per gli italiani che vi persero la vita.

Mauthausen-Gusen fu uno dei principali sistemi concentrazionari nazisti, l’unico designato come “categoria 3”: destinato all’eliminazione dei prigionieri mediante lo sfruttamento nelle cave di granito, malnutrizione e durissime condizioni di vita.

Il programma prevede anche la visita al campo di Gusen, dove furono deportate 71.000 persone di 27 nazionalità (oltre 35.800 morti, tra cui 3.226 italiani), e al castello di Hartheim, trasformato nel 1940 in centro per l’eutanasia nell’ambito dell’operazione “T4”, dove furono eliminate oltre 18.000 persone considerate “inutili”: pazienti con disturbi neurologici, invalidi, ciechi, sordomuti.

Il viaggio conclude il percorso di formazione per gli studenti delle quarte superiori 2024/2025, dedicato ai concetti di inclusione ed esclusione sotto il nazismo. Sono stati approfonditi i meccanismi di repressione contro oppositori politici, Testimoni di Geova, omosessuali, “asociali”, sinti e rom, disabili ed ebrei. La domanda centrale: se per il nazismo i nemici erano tutti coloro esclusi dalla comunità ideale, chi sono oggi le persone che consideriamo “altri”?

Sono 130 gli studenti coinvolti nel percorso avviato a novembre 2024. I 50 partecipanti al viaggio hanno seguito anche tre incontri preparatori. L’iniziativa è cofinanziata dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna.

"Dal 1964 Rimini è stata pioniera nell'organizzazione di viaggi studio agli ex campi nazisti", dichiara l'assessora Mattei. "In sessant'anni abbiamo coinvolto oltre 2.700 studenti nei viaggi e formato circa 10.000 persone. Nel 2021 siamo diventati 'Città della Memoria'. Il nostro obiettivo è dare ai giovani strumenti critici per leggere l'attualità, combattendo l'odio e ogni forma di discriminazione."

