Rimini, cinghiate e frustate al figlio che non impara il Corano: assolto in tribunale

Il tribunale collegiale di Rimini ha assolto un 46enne senegalese che picchiava il figlio che non imparava a memoria il Corano, derubricando il reato da lesioni gravi a percosse. Essendo le percosse un reato procedibile a querela di parte e non avendo la mamma del ragazzino presentato denuncia, l’uomo difeso dall’avvocato Viviana Pellegrini è stato assolto perché il tribunale collegiale ha ritenuto il non doversi procedere.

Il ragazzo che oggi ha 15 anni, difeso dall’avvocata Martina Montanari, era stato ascoltato in aula e aveva ribadito punto per punto le violenze subite dal padre. Il genitore si infuriava particolarmente quando il ragazzino che non capiva l’arabo, non riusciva ad imparare i versetti del Corano. Le percosse - secondo quanto emerso durante il processo - avvenivano anche con cinghiate e frustate.